Türk Telekom'a Yiğit Bulut’un yerine İskender Pala atandı

Türk Telekom AŞ, 11 Temmuz’da vefat eden Yiğit Bulut’un yerine bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Prof. Dr. İskender Pala’nın atandığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, İskender Pala’nın, B Grubu pay sahibi olan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bu göreve aday gösterildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeye yer verildi:

"Bağımsız Yönetim Kurulu üye atamasına ilişkin başvuruya SPK 24.07.2025 tarihli yazısı ile uygunluk vermiştir. Söz konusu atama Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulacaktır."