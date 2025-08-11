Tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökçe: “Deprem hazırlığı açısından hiç iyi durumda değiliz”

Tutuklu İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe, Türkiye’nin deprem hazırlıkları konusunda yetersiz kaldığını belirterek, “Deprem olunca depremi konuşuyoruz ama deprem hazırlığı açısından hiç iyi durumda değiliz. Yönetimde zihniyet değişirse depremde ölmek kader olmaktan çıkar” dedi. Gökçe’nin mesajı sosyal medya hesabından paylaşıldı.

ŞİLİ ÖRNEĞİYLE TÜRKİYE’NİN DURUMUNU ELEŞTİRDİ

Gökçe, 1960’ta Şili’de yaşanan 9,5 büyüklüğündeki Valdivia depreminden sonra bu ülkenin aldığı önlemleri hatırlatarak, Şili’nin Japonya’daki mevzuatı inceleyip kendi yapı ve deprem yönetmeliğini hazırladığını, uyguladığını ve denetlediğini söyledi. “Bugün Şili’de 7,8 büyüklüğünde deprem olsa bile kimse hayatını kaybetmiyor” ifadelerini kullandı.

Gökçe, 17 Ağustos 1999 ve 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra deprem direncini artıracak mevzuat değişikliklerinin yapılmadığını, riskli binaların sosyal dokuyu bozmadan dönüştürülmediğini, yapı güçlendirme önerilerinin hayata geçirilmediğini söyledi. Hızlı bina tarama yönteminin ülke genelinde yaygınlaştırılmadığını, riskli binaların öncelikli tespit edilmediğini vurguladı.

“DEPREM KADER OLMAKTAN ÇIKAR”

Gökçe, “Kentlerimizi depreme karşı daha güvenli hale getirmek için adeta çırpınan başta Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere büyükşehir belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, seçilmiş yöneticiler, şehir plancıları, bürokratlar haksız suçlamalarla tutuklandı. Türkiye’nin bütün ülkemizde afet direncini arttıracak, altyapıyı güçlendirecek, riskli konutları dönüştürecek, halkımıza nitelikli, güvenli sosyal konut arz edecek kaynağı da insanı da bilgisi de tecrübesi de var. Yönetimde zihniyet değişirse depremde ölmek kader olmaktan çıkar.” dedi.