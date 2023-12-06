Ulusal Kanal 23 Yaşında! Çözüme Ortak Ol Yemeği'nde Buluşuyoruz

Umudun ve çözümün sesi, Türkiye'nin milli devrimci kanalı Ulusal Kanal 23 yaşında... 100 yıllık çınarın gölgesinde filizlenen Ulusal Kanal, 23 yıllık yayın hayatında mücadelenin sesi oldu. İşçinin, emekçinin, üreticinin kanalı, Lozan'da, Silivri'de, 15 Temmuz'da, KKTC'de, Mavi Vatan'da her dönemeçte Türkiye'den ve Türk milletinden yana tavır koydu. FETÖ ve PKK ile mücadelede en ön safta yer alan Ulusal Kanal, bu mücadelelerinde arkasına holding destekleri almadı. Sırtını hep millete dayadı. Bu anlayışın en önemli kampanyalarından olan, GÖREV Vakfı'nın başlattığı "Çözüme Ortak Ol" kampanyası, aralık sonuna kadar devam edecek.

Umudun ve çözümün sesi, Türkiye'nin milli devrimci kanalı Ulusal Kanal'ın, 23. yaşını izleyenleri, gönüllülerimiz ve milletimizle birlikte, "Çözüme Ortak Ol Yemeği"mizde kutluyoruz. 23 Aralık Cumartesi, saat 19.30'da Topkapı Eresin Otel'de buluşuyoruz. Ayrıntılı bilgi ve bilet temini için 0530 564 96 89 numarasını arayabilirsiniz. Bütün halkımız davetlidir.