Ümit Özdağ MİT davasından beraat etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Libya’da hayatını kaybeden iki MİT mensubuna ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle yargılandığı davada beraat etti.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Özdağ ve avukatları hazır bulundu. Mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmadığına hükmederek hapis cezası istemiyle açılan davayı düşürdü.

ÖZDAĞ’DAN MAHKEMEDE SAVUNMA: “BU BİR SUÇLAMA DEĞİLDİR”

Mahkeme Başkanı, duruşma açılışında dosyanın bu celsede karara bağlanacağını açıkladı. Bunun üzerine söz alan Ümit Özdağ, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanı şehitlerden ‘1-2 şehit’ diye bahsetti. Ben de TBMM’de basın toplantısı yaparak ‘Allah rahmet eylesin’ dedim. Bu isimleri sosyal medyadan buldum. MİT mensuplarını kahraman olarak nitelendirdim. Burada zaten ifşa edilmiş bir şey vardır; tekrar bu ifşa edilemez.”

SAVCILIK: “SUÇUN UNSURLARI OLUŞMADI”

Savcılık mütalaasında, ilgili bilgilerin Özdağ’dan önce sosyal medyada yayıldığını, dolayısıyla sanığın suçu işlediğine dair yasal unsurların oluşmadığını ifade etti. Ayrıca söz konusu bilgileri ilk kez yayınlayanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunulması talep edildi.

Özdağ son sözlerinde şunları söyledi: “Bu insanların nasıl kahramanlar olduğunu biliyorum. Onların şahadetini anmak benim için bir şereftir.”

Sanık savunması ve savcılık mütalaasının ardından mahkeme, Ümit Özdağ’ın beraatine karar verdi.