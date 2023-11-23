Van'da Evlat Nöbeti Sürüyor



Okuldan ailelerinden koparılarak PKK'ya götürülen çocukların aileleri bir kez daha Van'da eylem yaptı.



Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, HDP il binası önüne yürüdü.



Kızının 2012'de kaçırılarak dağa götürüldüğünü belirten Nazlı Sancar, kızına kavuşmak için yıllardır eyleme katıldığını söyledi.



Sekiz yıldır oğlundan haber alamadığını dile getiren Eyüp Baran da aynı acıları yaşıyor. Ancak kararlı evladını PKK ve HDP'den alacak.



