Vatan Partili avukatlar Fener Rum Patrikhanesi'nin faaliyetleriyle ilgili suç duyurusunda bulundu

Vatan Partili avukatlar 'Ekümenik Patrik' unvanını kullanan Bartholomeos hakkında suç duyurusunda bulundu. Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos’un Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını nasıl ihlal ettiğini açıkladılar.

Dilek Doğan Dilek Doğan
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Vatan Partili avukatlar Fener Rum Patrikhanesi'nin faaliyetleriyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Fener Rum Patriği Bartholomeos’un 'Ekümenik Patrik' unvanını kullanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ihlal ettiği vurgulandı.

İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapan Vatan Partisi Hukuk Temel Örgütü Sekreteri Ozan Bayrak, Bartholomeos'un Lozan Antlaşması'nı tanımayarak açıkça suç işlediğini belirtti.

Bayrak, Yargıtay’ın Fener Rum Patrikhanesi hakkında verdiği 2007 yılına ait kararı da hatırlattı. Vatan Partili avukatlar, Bartholomeos'un yetki alanları dışında faaliyetler gösterdiği kaydedildi.

Bartholomeos hakkında soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talebinde bulunduklarını söyleyen Vatan Partili avukatlar sürecin takipçisi olacak.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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