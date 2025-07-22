Vatan Partisi heyetinden Diyarbakır Annelerine destek ziyareti

Diyarbakır’da bulunan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı temaslarını sürdürüyor. Bursalı başkanlığındaki parti heyeti terör örgütünden evlatlarını kurtarmak için mücadele eden Diyarbakır Annelerini ziyaret etti. Burada yaptığı açıklamada evlatların kısa sürede döneceğini ve bütünleşen Türkiye’nin hep birlikte kurulacağını müjdeledi.

Sariye Tokay, “Biz baştan demiştik PKK bitecek, Terörsüz bir Türkiye tercih ettik biz de... Umarım ikinci etapta bizim evlatlarımız gelir. Devletin gücüyle inşallah çocukları alıp getireceğiz.” dedi.

Diyarbakır Annelerinin nöbet çadırında konuşan Ayşegül Biçer, “Terörsüz Türkiye konusuna Diyarbakır Anneleri en büyük katkıyı yaptı, unutulmaması lazım... Vatan Partisi olarak ilk günden itibaren yanımızdaydınız.” ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı burada yaptığı açıklamada ailelerin çok kısa süre içinde evlatlarına kavuşacağını müjdeledi:

“Af kanunu da önerdik. Çok yakın bir zamanda evlatlarımız vatanımıza gelecekler, öğretmen olacaklar, doktor olacaklar, işçi olacaklar, çiftçi olacaklar... Bütünleşen Türkiye’nin hep beraber önünü açacağız. Diyarbakır anneleri babaları sağ olsunlar, umutlarımızı hep diri tuttular, emeklerinin hiç biri boşa gitmedi.”

Bursalı, Diyarbakır Annelerinin mücadelesinin Türkiye’nin önünü açtığını anlattı:

“Türkiye’nin birliğinin bütünlüğünün destanını yazdılar. Bütün Türkiye’yi birleştirdiler. Herkesin yüreği Diyarbakır Anneleriyle çarptı. Burada sadece birlik sadece bütünlük savunuldu. Artık daha umutlu, daha güzel günler bizi bekliyor.”

Türkiye’nin tarihi bir dönemden geçtiğini vurgulayan Bursalı, bütünleşen Türkiye sürecine dikkat çekti:

“O ABD ve İsrail’in silahlarının yerlere atıldığı, hep beraber kol kola birleşen, üreten Türkiye’yi kuracağımız, Türk’üyle Kürt’üyle bağımsız Türkiye’yi kuracağımız bir dönemde evlatlarımıza da kavuşacağız.”

2150 gündür devam eden Diyarbakır Annelerinin evlat nöbetinde 62 aile evladına kavuştu. Ulusal Kanal’a konuşan aileler “Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklarıyız” dedi: