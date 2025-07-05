Yanan tır soruşturmasında korkunç gerçek! Önce öldürdü, sonra ateşe verdi

Konya’nın Karapınar ilçesinde yanan bir tırın içinde cesedi bulunan şahsın, tartışma sonrası silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Tırı yaktığı iddia edilen zanlı Ş.T. gözaltına alındı. Şüpheli, ilk ifadesinde cinayeti itiraf etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yanan tır soruşturmasında korkunç gerçek! Önce öldürdü, sonra ateşe verdi
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karapınar-Konya Çevre Yolu’nun 6. kilometresinde dün akşam saatlerinde yanan bir tırda ceset bulunması üzerine harekete geçti. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, yanarak tanınmaz hale gelen bir erkek cesedine ulaşıldı.

Emniyet ekipleri, tırın ruhsat sahibi olan A.K’ye ulaştı. A.K., aracı oğlu Ö.K’nin (47) kullandığını bildirdi. Cesedin Ö.K’ye ait olduğu ihtimali üzerinde durulurken, kimlik tespiti için babasından kan örneği alındı.

PARMAK İZİ ŞÜPHELİYİ ELE VERDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin tırda yaptığı detaylı incelemede, bazı yüzeylerde bir şahsa ait parmak izlerine rastlandı. Yapılan analiz sonucu parmak izinin Ş.T. (38) isimli şahsa ait olduğu belirlendi.

Şüpheli, polis ekipleri tarafından Cihanbeyli ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti işlediğini kabul eden Ş.T’nin, tartışma sırasında Ö.K’yi silahla vurarak öldürdüğünü, ardından delilleri yok etmek amacıyla tırı ateşe verdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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