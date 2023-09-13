Yiğit Poyraz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor All Star 2024 kadrosunun yeni ismi Poyraz!

Survivor All Star 2024, önümüzdeki sene gerçekleşecek olan TV8'in sevilen yarışma programı kadrosunu heyecanlı bir şekilde açıklamaya devam ediyor. Bugün Acun Ilıcalı tarafından sosyal medyada açıklanan yeni yarışmacı Yiğit Poyraz oluyor! Peki, Yiğit Poyraz kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? Sizler için Yiğit Poyraz hakkında çok merak edilen soruları cevaplandırdık. Lafı fazla uzatmadan detaylara geçelim.

YİĞİT POYRAZ KİMDİR? SURVİVOR ALL STAR POYRAZ KAÇ YAŞINDA?

Türkiye'nin güzel tatil beldesi Bodrum'da doğan ve bu şehirde büyüyen Yiğit Poyraz, Survivor All Star 2024'ün açıklanan sekizinci ismi oluyor. 26 Aralık 1994 doğumlu olan Poyraz, eğitim hayatına ise İstanbul'da devam etmek üzere Robert Kolej'i yatılı olarak kazanarak başladı. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'ne giriş yapan Yiğit Poyraz, eğitim hayatına renk katmak için Avustralya'nın güzel şehri Sydney'de bulunan Sydney Üniversitesi'nde bir yıl boyunca değişim programına katıldı.

Sporcu kimliğiyle de tanınan Yiğit Poyraz, 8 yaşından itibaren basketbolun tutkunu olmuş ve bu sporu başarıyla sürdürmüştür. Aynı zamanda, son iki yıldır halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil sektöründe faaliyet gösteriyor.

YİĞİT POYRAZ SURVİVOR'A KAÇ KEZ KATILDI?

Survivor 2021 performansı ile tanınan Yiğit Poyraz, ilk katıldığı sene ikinci olarak yarışmayı bitirmişti. Yiğit Poyraz, Survivor All Star 2024 de tekrar birinciliğe oynamak için mücadele edecek. Survivor All Star 2024'ün sekizinci yarışmacısı olarak duyurulan Poyraz için Acun Ilıcalı bakın neler söyledi.

─ Katıldığı sene Survivor’da çok başarılı bir sezon geçiren Poyraz, şampiyonluğu kafaya koydu ve All Star’a katılıyor. Poyraz’ın iddialı isimlerden biri olacağına hiç şüphem yok.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla Yiğit Poyraz'ı duyuran Acun Ilıcalı, Poyraz'ı da iddialı isimler arasında gördüğünü belirtti. Survivor 2021 de ikinci olmayı başaran Yiğit Poyraz'ın o yıl göstermiş olduğu performansa dikkat çeken Ilıcalı, Poyraz'ın şampiyonluğu kafaya koyduğunu belirtti.