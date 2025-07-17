Yunus Emre Enstitüsü eski Başkanı Şeref Ateş Esenboğa’da gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında yakalama kararı bulunan eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş'in gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltı işleminin, 16 Temmuz 2025 tarihinde Esenboğa Havalimanı’nda gerçekleştiği belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratıldığı iddiaları yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsünün Eski Başkanı Şeref ATEŞ, 16.07.2025 tarihinde Esenboğa Havalimanında yakalanmış ve gözaltına alınmıştır.”

Açıklamada, şüphelinin işlemlerinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürdüğü ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Gelişmeler geldikçe aktaracağız.