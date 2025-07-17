Yunus Emre Enstitüsü eski Başkanı Şeref Ateş Esenboğa’da gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüzlük iddialarıyla aranan Şeref Ateş'in Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alındığını duyurdu. Ateş hakkında “güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları bulunuyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yunus Emre Enstitüsü eski Başkanı Şeref Ateş Esenboğa’da gözaltına alındı
Yayınlanma: Güncellenme:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında yakalama kararı bulunan eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş'in gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltı işleminin, 16 Temmuz 2025 tarihinde Esenboğa Havalimanı’nda gerçekleştiği belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratıldığı iddiaları yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsünün Eski Başkanı Şeref ATEŞ, 16.07.2025 tarihinde Esenboğa Havalimanında yakalanmış ve gözaltına alınmıştır.”

Açıklamada, şüphelinin işlemlerinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürdüğü ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Gelişmeler geldikçe aktaracağız.

Fatih Altaylı'ya Cumhurbaşkanını tehditten 5 yıl hapis istemiFatih Altaylı'ya Cumhurbaşkanını tehditten 5 yıl hapis istemiGündem
TMSF'den FETÖ soruşturmasındaki Hakmar ve Tatbak şirketlerine ilişkin açıklamaTMSF'den FETÖ soruşturmasındaki Hakmar ve Tatbak şirketlerine ilişkin açıklamaGündem
Bu fırsatlar kaçmaz: A101 17 Temmuz kataloğunda yok yok!Bu fırsatlar kaçmaz: A101 17 Temmuz kataloğunda yok yok!Market
gözaltı enstitü
Günün Manşetleri
Erdoğan, Şara ile görüştü
Ilgım Apartmanı davasında şok karar
Kocaeli’de direniş ruhu yeniden yaşatılacak
HAKMAR VE TATBAK'A FETÖ OPERASYONU
KAMU İŞÇİLERİ BUGÜN İŞ BIRAKIYOR
1 yıl 8 ay hapis cezası
“NARKOKAPAN-ADANA 2” operasyonunda 130 torbacı yakalandı
Şam’da Savunma Bakanlığı vuruldu
60 ilde FETÖ operasyonu
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı
Çok Okunanlar
Yargıtay’dan emekliler için kritik karar! Yargıtay’dan emekliler için kritik karar!
Temmuz 2025 emekli promosyonları güncellendi! Temmuz 2025 emekli promosyonları güncellendi!
Akaryakıt değil resmen altın! Akaryakıt değil resmen altın!
Taşıt kredilerinde yeni dönem Taşıt kredilerinde yeni dönem
A101 17 Temmuz kataloğunda yok yok! A101 17 Temmuz kataloğunda yok yok!