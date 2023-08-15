Artan çayı sakın çöpe atmayın! 10 yaş gençleştiren iksir

Artan çayınızı sakın çöpe atarak ziyan etmeyin keza tam 10 yaş gençleştirme garantisi veriyor. Çiçekleri coşturmada kullanılan artan çayın cilde olan faydalarına inanamayacaksınız. İşte 10 yaş gençleştiren artan çay:

Artan çayı sakın çöpe atmayın! 10 yaş gençleştiren iksir
Artan çayı sakın çöpe atmayın! 10 yaş gençleştiren iksir
Editör: Fatimatüzzehra Maslak

Tam bir antioksidan olan siyah çay hemen hemen her evde artıyor. Bu çaylar genellikle bitki çiçek diplerine dökülerek daha sağlıklı büyümeleri sağlanır. Ancak artan siyah çay sadece çiçekleri coşturmaz aynı zamanda cildi tam 10 yaş daha genç gösterir. Yüksek oranda polifenol mineral bakımından zengindir. Bu mineral DNA moleküllerini yeniden dizayn etme gücüne sahiptir. Artan çayı bu yüzden kesinlikle dökmemelisiniz. 

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Artan çay gençleştirir

İŞTE ARTAN SİYAH ÇAYIN CİLDE FAYDALARI

  1. Yaş aldıkça göz altlarında artan morluklar yüz şeklini bozar. Yorgun halsiz bir bakış sağlar. Ancak Bir ped pamuğu kaseye doldurulmuş artan çaya batırın ve gözlerinizin üzerinde bekletin. Bunu günde iki defa yapın. 

  2. Artan çay aynı zamanda göz halkalarını ve göz çevresinde oluşan çizgileri kaz ayaklarını yok eder. Antioksidan içerdiğinden bu çizgilerin hızla yok olmasını sağlar.

    Artan çay gençleştirir

  3. Öte yandan siyah çay, cilt lekeleri sivilce izleri ve eşitsiz cilt tonu içinde fayda sağlar. Hızla hücreleri onararak daha canlı ve parlak görünümü destekler.
     
  4. Cilt yüzeyindeki tüm yağ oranını azaltır. Gözeneklerin sıkılaşmasını destekleyerek yağlı görünümü azaltır. Bunu yaparken sebum dengesini de korur. 

    Artan çay gençleştirir

  5. Derin kırışıklıklar ve yara izleri içinde siyah çay alternatif tıp tarafından şiddetle önerilir. Siyah çay hem kafein hem de antioksidan özellikleriyle rafine şeker karıştırılmadığı sürece tam bir şifa deposudur.

  6. Yaşlanmayı geciktirerek daha genç görünümü destekler. Çay suyuna limon sıkarak tüm bu faydaları iki katına çıkarır. Tonik formunda da kullanabilirsiniz. 

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