Artan çayı sakın çöpe atmayın! 10 yaş gençleştiren iksir

Tam bir antioksidan olan siyah çay hemen hemen her evde artıyor. Bu çaylar genellikle bitki çiçek diplerine dökülerek daha sağlıklı büyümeleri sağlanır. Ancak artan siyah çay sadece çiçekleri coşturmaz aynı zamanda cildi tam 10 yaş daha genç gösterir. Yüksek oranda polifenol mineral bakımından zengindir. Bu mineral DNA moleküllerini yeniden dizayn etme gücüne sahiptir. Artan çayı bu yüzden kesinlikle dökmemelisiniz.

İŞTE ARTAN SİYAH ÇAYIN CİLDE FAYDALARI