Beyaz saçlar dertten kederden mi oluşur? Beyaz saçlardan temelli kurtulmak mümkün mü?

Genç yaşlarda bilen görülen beyaz saçlar, bir rahatsızlık değil. Ancak oluşmasına rahatsızlıklar neden olur. İbn-i Sina gibi tıbbın piri kabul edilen araştırmacılar beyaz saçın kökünü kurutan kür önerisinde bulunmuştur. Bu da demek oluyor beyaz saç insanlık tarihinden beri merak edilen bir değişimdir.

İbn-i Sina, tek bir kür ile beyaz saçların biteceğine dair şifa kitaplarında ayrıntılı bilgi verir. Ancak en çok merak edilen ise beyaz saç neye göre oluşur. Halk arasında genellikle genç yaşta meydana gelen beyaz saç için dertten kederden oluştuğunu ifade eder.

PEKİ BEYAZ SAÇ GERÇEKTEN DERTTEN KEDERDEN Mİ OLUR?

Beyaz saç genetiksel bir durumdur ancak sadece ırsi ilerlemez. Aynı zamanda beyaz saçların oluşumunda beslenme ve hormonlarda etkilidir. Hormon bozukluğu vücutta kilo alımından cilt bozukluğuna kadar sorunlar meydana getirirken saç köklerinde de bozulma yapar.

Yani beyaz saç DNA bozulmasından kaynaklı meydana gelir. Saç köklerindeki hücrelerin DNA'sı ise stres bozukluğuna bağlı gelişir. Bunun yanı sıra aşırı antibiyotik kullanımı ya da karaciğer yağlanması tedavisinde kullanılan ilaçlarda DNA'yı bozar. Beyaz saçlardan temelli kurtulmak aslında mümkün. Saç köklerindeki hücreleri iyileştirerek bu durum sağlanma ihtimali var.

İBN-İ SİNA'DAN BEYAZ SAÇ KÜRÜ

Hekimlerin piri olan İbn-i Sina asırlar önce şifa kitabında kavun kabuğu ve sarımsağın beyaz saçlara fayda sağladığını yazmıştır.

İbn-i Sina kavun kabuklarındaki C vitamini ile sarımsaktaki antioksidan sayesinde saç köklerinde meydana gelen deformasyonun azalmasına bağlı beyaz saçların oluşumunun durduğuna dair bilgiler paylaşmıştır.

5-6 tane kavun kabuğunu 4 su bardağı su ekleyerek kaynatın. Kaynayan suyun içine 5 diş sarımsak ekleyin.

Akabinde bu suyu banyoda durulama sırasında kullanın. Bunun aynı sıra kullanacağınız şampuanın içine bir yemek kaşığı kadar epsom ya da kaya tuzu ilave edin. Bu da saç derisindeki sebumu dengeleyerek hem beyaz saça hem dökülmeye hem de egzamaya fayda sağlayacaktır.