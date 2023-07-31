Beyaz saçlara elveda! Patates kabuklarında yatan mucize

İlerleyen yaş, stres, sıcak hava, dönüşen mevsimler hepsi saçlarımızın sağlığını etkiliyor. Beyaz saçlardan kurtulmak isteyen milyonlarca insan bu kürü uyguluyor. Beyaz saçlara elveda! İşte patates kabuklarında yatan mucize

Beyaz saçlara elveda! Patates kabuklarında yatan mucize
Beyaz saçlara elveda! Patates kabuklarında yatan mucize
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Beyaz saçlara elveda! Yüzlerce liralık saç boyalarına para vermeyi bırakacaksınız. Yıllardır saklamaya çalıştığınız beyaz saçlarınız için kökten çözümü sizler için araştırdık. Sadece 20 dakikada kurtulmanın yolunu bulduk. Saçı beyazlayanlar, kepek derdinden kurtulamayanlar bu haberimiz size.

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Beyaz saçlara elveda! Patates kabuklarında yatan mucize - Resim : 2

SAÇ BEYAZLAMASINA İYİ GELEN PATATES KABUĞU KÜRÜ NEDİR?

Osmanlı'dan beri kullanıldığı rivayet edilen patates kabuklarından yapılan kür sadece beyaz saçlara değil, aynı zaman da cilde de büyük bir parlaklık katıyor. Saç diplerindeki ölü derilerinin ise yenilenmesini sağlıyor.

Beyaz saçlara elveda! Patates kabuklarında yatan mucize - Resim : 3

PATATES KABUĞU KÜRÜ NASIL YAPILIR?

5 adet patates ve 1 litre klorsuz su yapılacak kür için yeterli olacaktır. Yapılışı ise çok kolay...

5 adet patatesin kabuklarını, 1 litre su da 25 dakika kaynattıktan sonra soğumaya bırakıyorsunuz. Ardından bir pet şişeye koyup duş sonrası saçlarınıza dökmeniz ve durulamadan çıkmanız yeterli. Şimdiden parlak ve simsiyah saçlarınız mükemmel görünüyor...

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