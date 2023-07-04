Bir gecede güzelleştiren besin! Vücudunuzdaki yaşlanma izlerini yok edin

Genç görünmek için kozmetik ürünlere tonlarca para vermek yerine tek bir besinle bu işi yapabilirsiniz. Hollywood yıldızlarının sık sık tükettiği güvem eriği besini vücuttaki tüm yaşlanma izlerini yok ediyor. Adeta bir gecede güzelleştiren güvem eriği yaşlanmayı durduran nadir besinler arasında yer alır.

Orman altında çalı formundaki ağaçlarda yetişen güvem eriği mor ve siyah renklerdedir. Bu renginin nedeni ise içeriğindeki yüksek orandaki likopen yanı antioksidandır. Gençlik garantisi veren güvem eriğinden marmalet yapılır. Bunun yanı sıra çiğ olarak tüketilir.

GÜZELLEŞTİREN GÜVEM ERİĞİNİN FAYDALARI

Kozmetik ürünler maskeler ve bakım aletleri yerine tek bir besinler cildinizdeki tüm kırışıklıklardan kurtulabilirsiniz. Güvem eriği vücutta deforme olan tüm hücreleri hızla onarır. Bu sayede yaşlanma izlerine ait kırışmanın yaşanmasını engeller.

Dermis tabakasındaki enfeksiyon oranını azaltır. Bu da akne sivilce ve gözenek oluşumunu engeller. Cildin daha diri ve pürüzsüz olmasına yardımcı olur.

Güzel görünmek sadece cilt sağlığıyla ilgili değildir. Düzenli çalışan bağırsak sistemi ve güçlü bir sinir sistemi de güzel görünümü destekler.

Güvem eriği saç dibindeki sebum dengesini sağlayarak yağlanmayı engeller. Aynı zamanda hücreleri güçlendirdiğinden saç köklerinde dökülmeleri engeller.

Güvem eriğini bir havanda ezip içine bir tatlı kaşığı zeytinyağı koyup karıştırın. Bu karışımı banyodan sonra cildinize sürün. Lekeler ve cilt tonundaki eşitsizliği anında bitirir.