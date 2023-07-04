Bir gecede güzelleştiren besin! Vücudunuzdaki yaşlanma izlerini yok edin

Bir sabah güne genç uyanmak için tek adres güvem eriğidir. Vücudunuzdaki yaşlanma izlerini silen güvem eriği, cilt yapınızı güzelleştiriyor. Sizler için güvem eriğine dair merak edilenleri araştırdık. İşte bir gece de güzelleştiren güvem eriğinin faydaları....

Bir gecede güzelleştiren besin! Vücudunuzdaki yaşlanma izlerini yok edin
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Genç görünmek için kozmetik ürünlere tonlarca para vermek yerine tek bir besinle bu işi yapabilirsiniz. Hollywood yıldızlarının sık sık tükettiği güvem eriği besini vücuttaki tüm yaşlanma izlerini yok ediyor. Adeta bir gecede güzelleştiren güvem eriği yaşlanmayı durduran nadir besinler arasında yer alır. 

Orman altında çalı formundaki ağaçlarda yetişen güvem eriği mor ve siyah renklerdedir. Bu renginin nedeni ise içeriğindeki yüksek orandaki likopen yanı antioksidandır. Gençlik garantisi veren güvem eriğinden marmalet yapılır. Bunun yanı sıra çiğ olarak tüketilir. 

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Güvem eriğine aynı zamanda çakal eriği denir

GÜZELLEŞTİREN GÜVEM ERİĞİNİN FAYDALARI 

Kozmetik ürünler maskeler ve bakım aletleri yerine tek bir besinler cildinizdeki tüm kırışıklıklardan kurtulabilirsiniz. Güvem eriği vücutta deforme olan tüm hücreleri hızla onarır. Bu sayede yaşlanma izlerine ait kırışmanın yaşanmasını engeller.

Bir gecede güzelleştiren güvem eriği 

Dermis tabakasındaki enfeksiyon oranını azaltır. Bu da akne sivilce ve gözenek oluşumunu engeller. Cildin daha diri ve pürüzsüz olmasına yardımcı olur. 

Güvem eriği yüksek oranda likopen barındırır

Güzel görünmek sadece cilt sağlığıyla ilgili değildir. Düzenli çalışan bağırsak sistemi ve güçlü bir sinir sistemi de güzel görünümü destekler. 

Güzelleştiren besin

Güvem eriği saç dibindeki sebum dengesini sağlayarak yağlanmayı engeller. Aynı zamanda hücreleri güçlendirdiğinden saç köklerinde dökülmeleri engeller.

Güzellik iksiri besin

 Güvem eriğini bir havanda ezip içine bir tatlı kaşığı zeytinyağı koyup karıştırın. Bu karışımı banyodan sonra cildinize sürün. Lekeler ve cilt tonundaki eşitsizliği anında bitirir. 

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