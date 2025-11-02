Yağışsız ama riskli! Meteoroloji’den sabah saatleri için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2 Kasım 2025 Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Açıklamada, yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülecek.

Hava sıcaklıklarının, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA:

Parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul 21°C, Bursa 22°C, Çanakkale 21°C, Kırklareli 21°C

EGE:

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

İzmir 23°C, Manisa 24°C, Denizli 25°C, Afyonkarahisar 20°C

AKDENİZ:

Parçalı ve az bulutlu olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Antalya 27°C, Adana 30°C, Isparta 23°C, Hatay 27°C

İÇ ANADOLU:

Genel olarak açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis etkili olabilir.

Ankara 20°C, Konya 20°C, Eskişehir 20°C, Çankırı 18°C

BATI KARADENİZ:

Parçalı ve az bulutlu olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Zonguldak 20°C, Bolu 22°C, Düzce 23°C, Sinop 22°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ:

Az bulutlu ve açık. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis görülebilir.

Samsun 19°C, Trabzon 18°C, Rize 18°C, Amasya 21°C

DOĞU ANADOLU:

Az bulutlu ve açık bir gün bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis oluşabilir.

Erzurum 14°C, Kars 13°C, Malatya 21°C, Van 15°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU:

Az bulutlu ve açık geçecek. Kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Gaziantep 27°C, Diyarbakır 26°C, Mardin 24°C, Siirt 23°C

Meteoroloji’nin raporuna göre, yeni haftanın ilk günlerinde de sıcaklıkların yüksek seyretmesi ve yağışsız havanın devam etmesi bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma olabileceği için sürücülerin dikkatli olması istendi.