İstanbullular dikkat! Yarın sabahtan itibaren sağanak...

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi İstanbulluları uyardı. İstanbul'da yarın sabahtan itibaren sağanağın etkili olması beklendiğini bildirdi...

İstanbullular dikkat! Yarın sabahtan itibaren sağanak...
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere sağanak bekleniyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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