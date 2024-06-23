Meteoroloji duyurdu! O illerde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde olacak

Bayram tatili boyunca mevsim normallerini üzerinde devam sıcaklıklar bugün 6 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. Ankara'da en yüksek 35, İstanbul'da 28 ve İzmir'de 32 derece olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, yurt genelinde bugün hava sıcaklıkları normalin üzerinde seyredecek. Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

3 BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 35, en düşük 17; İstanbul'da en yüksek 28, en düşük 21; İzmir'de en yüksek 32, en düşük 24 derece olacak. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

O İLLERDE HAVA 40 DERECENİN ÜZERİNDE OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 ilde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkacağını belirtti. Bu iller; Denizli, Diyarbakır, Batman, Aydın, Şanlıurfa ve Adıyaman... Hava sıcaklığı Denizli, Diyarbakır ve Batman'da 42, Aydın ve Şanlıurfa'da 41, Adıyaman'da 40 dereceyi görecek.