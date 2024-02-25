Meteorolojiden sağanak uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat

Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden sağanak uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun güneybatısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya il merkezi ve batı kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak sebebiyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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# sağanak yağış
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