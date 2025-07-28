Sıcaklara ara veriliyor! İstanbul’a yağış müjdesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul’da yaşayanlar için yaptığı açıklamada, 30 Temmuz Çarşamba ile 1 Ağustos Cuma günleri İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Ayrıca MGM'nin yayımladığı 5 günlük hava tahmin haritasında, sıcak hava dalgasının hafta ortasından itibaren etkisini kaybedeceği, sıcaklıkların mevsim normallerine düşeceği belirtiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da bu durumu teyit ederek, "Sıcak hava dalgasının Çarşamba itibarıyla etkisini yitireceği; sıcaklıkların mevsim normalleri civarı olan 30–31 °C aralığına çekileceği ve yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı" bilgisini paylaştı.