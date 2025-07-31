CHP’li Gökçe Gökçen kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi görevlerde bulundu?

Süreç komisyonunda görev alacak Gökçe Gökçen’in siyasi geçmişi ve mesleki kariyeri merak ediliyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
CHP’li Gökçe Gökçen kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi görevlerde bulundu?
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin süreç komisyonuna bildirdiği isimlerden Gökçe Gökçen, 1991 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Marmara Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

CHP Gençlik Kolları'nda görev aldıktan sonra Parti Meclisi üyeliğine seçilen Gökçen, 2020’de İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 2023 genel seçimlerinde İzmir’den milletvekili seçildi. Halen CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda yer almakta ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi olarak görev yapmaktadır.

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