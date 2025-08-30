Fatih Yücelik kimdir? Ankara’da trafik kazasında hayatını kaybeden iş insanı Fatih Yücelik kimdir?

Ankara’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Fatih Yücelik, iş dünyasında tanınan, özellikle çimento sektöründe önemli görevler üstlenen bir iş insanıydı.

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Yücelik, iş hayatına plastik sektöründe yönetici adayı olarak başladı. Kariyerini inşaat ve çimento sektöründe sürdüren Yücelik, Erçimsan Holding çatısı altındaki Aşkale Çimento, Sançim ve Kavçim markalarında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütüyordu

Aynı zamanda, TÜRKÇİMENTO (Çimento Sanayicileri Birliği) Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi Başkanlığı, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Başkan Vekilliği, DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sri Lanka Fahri Konsolosluğu gibi önemli sivil toplum görevlerinde yer aldı.

Evli ve iki çocuk babasıydı.