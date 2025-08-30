Ankara’da feci kaza: Ünlü iş insanı Fatih Yücelik hayatını kaybetti

Ankara’nın Çankaya ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpıp takla atması sonucu iş insanı Fatih Yücelik yaşamını yitirdi. Kazada bir kişi de ağır yaralandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Vehbi Koç Bulvarı’nda seyir halinde olan iş insanı Fatih Yücelik idaresindeki 06 GT 0004 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Fatih Yücelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtaki Cüneyt Dinçer ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yücelik’in cenazesi otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

