“Çocuk skandalı” iddiaları gündeme oturmuştu: Antalya Valiliği’nden açıklama geldi

Antalya’da basına ve sosyal medyaya yansıyan haberlerde, anneleri tarafından terk edilen 5 kardeşin devlet kurumları yerine bağımlılıkla mücadele eden bir otele yerleştirildiği iddiası gündeme geldi. İddialar kamuoyunda tepki topladı.

Söz konusu iddiaların ardından Antalya Valiliği yazılı bir açıklama yayımladı. Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bahsi geçen ailenin Suriye uyruklu olduğu ve Şanlıurfa Göç İdaresi'ne kayıtlı oldukları belirlenmiştir. Geçici olarak geldikleri Konyaaltı’nda, annelerinin Suriye’ye gitmesi nedeniyle 5 kardeşin baba ile yaşadığı tespit edilmiştir. Vatandaşlarca yardıma muhtaç oldukları gerekçesiyle yapılan başvuru sonucu Konyaaltı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce gerekli inceleme ve mesleki çalışmalar başlatılmıştır.

Sosyal medyada yer alan Burdur’a gittikleri yönündeki paylaşımlar ve ailenin Antalya’daki adresinde bulunamaması üzerine, takip amacıyla Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bilgi verilmiştir.

Aynı zamanda ailenin Şanlıurfa Göç İdaresi'ne kayıtlı olması nedeniyle, İl Göç İdaresi ve gerek sosyal medya paylaşımları gerekse ismi geçen şahıslarla ilgili adli durumun değerlendirilmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ile gerekli yazışmalar yapılmıştır.

Ailenin Antalya’ya tekrar geri geldiği bilgisi üzerine, çocukların üstün yararı gereği devlet korumasına alınmıştır. Süreç titizlikle takip edilmektedir.”