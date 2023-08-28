Melisa Sabancı kimdir? Sosyal medyada paylaştıkları tepki çekti!

Melisa Sabancı kimdir sorusu çok fazla merak ediliyor. Sabancı ailesi üyelerinden Melisa Sabancı kimdir? Sosyal medyada ne paylaştı? Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ile arasındaki bağ nedir birlikte inceleyelim!

MELİSA SABANCI KİM? SABANCI AİLESİNİN NEYİ OLUYOR?

Lisans eğitimini Londra'daki Richmond Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme ve Psikoloji alanında sürdüren Elçin Melisa Sabancı Tapan, yüksek lisans eğitimini New York'taki Columbia Üniversitesi'nde Ekonomik ve Siyasi Kalkınma alanında tamamladı. Bu yıllarda BCG, PWC gibi danışmanlık firmalarının yanı sıra Uluslararası Enerji Ajansı ve Sabancı Holding'de ek eğitimler aldı.

Daha sonra Marshall Wace'te yönetici adaylığı programını tamamladı. Melisa, farklı alanlardaki farklı iş tecrübesiyle finansal tabana yayılma ve sürdürülebilir endüstri ile ilgili çeşitli projelerde yer almıştır. Bilgi ve tecrübesini sosyal etki odaklı proje ve girişimler etrafında toplayan Tapan, sanat alanındaki üretimlerin sürdürülebilirliğine destek olmak amacıyla 2019 sonbaharında Gate 27'nin lansmanını yaptı. Sanat dünyasının önde gelen kurumlarıyla işbirlikleri kurarak Gate 27'nin büyümesine katkı sağladı.

Melisa hem mesleki hem de kişisel çalışmalarında sosyal girişimciliğe odaklanıyor. Sabancı Vakfı, Sabancı Üniversitesi ve Sakıp Sabancı Müzesi'nin vizyonu doğrultusunda destek vermekte ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına sosyal sorumluluk projelerinde danışmanlık yapmaktadır.

Melisa, Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesidir. Aynı zamanda Tate Uluslararası Komitesi, LEGADO ve Arya Kadın Yatırım Platformu üyesidir.

MELİSA SABANCI SOSYAL MEDYADA NE PAYLAŞTI?

Melisa Sabancı kimdir diye soracak olursanız annesi Sevil Sabancı, babası Bedri Eran Tapan, halası Dilek Sabancı, dedesi Hacı Ömer Sabancı, anneannesi Sadıka Sabancı, dayısı Metin Sabancı, büyükbabası Sakıp Sabancı ve büyükannesi Türkan Sabancı diyebiliriz.

Melisa Sabancı yakın zamanda sosyal medyadan paylaştığı sanat fotoğrafı ile tepkileri üzerine çekti. Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın yakın zamanda gerçekleştirdiği ağır kazaya dair haberimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sabancı ailesi yas içerisinde boğuşurken ve ailelerine ağır yaralı kişiler varken Melisa Sabancı'nın yaptığın bu paylaşım tepkileri üzerine çekti.