Miray Daner, Türk televizyonunun başarılı genç oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Oyunculuk yeteneği ve güzelliğiyle adından söz ettiren Daner, bugüne kadar 'Güneşi Beklerken', 'Medcezir', 'Vatanım Sensin', 'Siyah Beyaz Aşk' ve 'Kara Tahta' gibi birçok dizi ve filmde rol aldı. En son 'Hudutsuz Sevda' adlı dizide rol alan Miray Daner kimdir? Nasıl oyuncu oldu?

MİRAY DANER KİMDİR? NASIL OYUNCU OLDU?

Miray Daner, 1999 yılında İstanbul'da doğdu. Henüz 6 yaşındayken reklam filmlerinde oynamaya başladı. 2010 yılında 'Güneşi Beklerken' adlı dizide oynayarak ilk kez televizyonda yer aldı. Bu dizideki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Daner, 'Medcezir' adlı dizide Asiye karakterini canlandırarak büyük bir çıkış yakaladı. Miray Daner, oyunculuk kariyerine devam ederken aynı zamanda eğitimini de ihmal etmedi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. Daner, bugüne kadar 'Güneşi Beklerken', 'Medcezir', 'Vatanım Sensin', 'Siyah Beyaz Aşk' ve 'Kara Tahta' gibi birçok dizi ve filmde rol aldı. Oyunculuk yeteneğiyle adından söz ettiren Daner, aynı zamanda güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Miray Daner nasıl oyuncu oldu? diye soranlar için hikayesini şöyle anlatıyor: "Henüz 6 yaşındayken reklam filmlerinde oynamaya başladım. O zamanlar oyuncu olmak gibi bir hayalim yoktu. Ama bu işi yaparken çok mutlu olduğumu fark ettim. Oyunculuğu sevdiğimi anladığımda da bu alanda ilerlemeye karar verdim." Miray Daner, oyunculuk kariyeriyle ilgili hedeflerini ise şöyle açıklıyor: "Oyunculuk benim için bir tutku. Bu işi her zaman en iyi şekilde yapmak istiyorum. Yurt dışında da oyunculuk yapmak istiyorum. Umarım gelecekte daha da başarılı olabilirim."

BENİ KIZDIRDI!

Yönetmen ve senarist Zeki Demirkubuz, ''Beni kızdırdı'' diyerek Miray Daner’in gündem olan dizi fragmanı hakkında konuştu. Demirkubuz'un oyuncu Miray Daner hakkındaki sözleri, Miray Daner'i gündeme taşıdı. Zeki Demirkubuz, Daner için : ''Bu kız inanılmaz bir oyuncu, hayatımda gördüğüm en büyük profesyonel. İnanın bana olamaz böyle bir şey. Hem Burak Dakak’ı hem Miray’ı festivaller ile dünyaya tanıtmaya çalıştım. Dizilerle heba oluyorlar.’ dedi.