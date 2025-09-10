Oyuncu Ceyhun Mengiroğlu kimdir? Dolandırıcılık iddiası

Oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, 5 Ekim 1986’da İstanbul’da doğdu. Eğitimini İstanbul’da tamamlayan Mengiroğlu, kariyerine reklam filmleri ve katalog çekimleriyle başladı. Ardından televizyon dizileri ve sinema projelerinde yer aldı.

İlk kez 2014’te Paramparça dizisiyle ekrana gelen Mengiroğlu, burada canlandırdığı Deniz karakteriyle tanındı. Daha sonra Adı Mutluluk, Rüya, İkimizin Sırrı, Aşk Taktikleri gibi projelerde rol aldı. Netflix yapımı Aşk Taktiklerifilminde performansıyla öne çıktı.

HAKKINDAKİ İDDİALAR

Hürriyet’te Mehmet Üstündağ’ın haberine göre Mengiroğlu hakkında dolandırıcılık iddiaları gündeme geldi. İddiaya göre oyuncu önce çeşitli bankalardan 5 milyon liralık kredi çekti, ardından 1.5 milyon liralık kredi kartı harcaması yaptı. Bununla da kalmayıp yatırım vaadiyle piyasadan yaklaşık 10 milyon TL borç aldığı ileri sürüldü.

Hakkında çıkan bu iddiaların ardından Mengiroğlu’nun Sena Mengiroğlu ile Bali’ye gittiği belirtiliyor. Alacaklıların uzun süredir kendisine ulaşamadığı, verilen adreste bulunamadığı ve telefon hattının kapalı olduğu da aktarıldı.

İddialara göre alacaklılar daha sonra Sena Mengiroğlu’na ulaşmaya çalıştı ancak Mengiroğlu, “Biz ayrıldık. Ceyhun’un nerede olduğunu bilmiyorum, beni bir daha aramayın” cevabını verdi.

KARİYERİ

Ceyhun Mengiroğlu’nun rol aldığı yapımlar:

Paramparça (2014, Deniz)

Adı Mutluluk (2015, Dolunay)

Rüya (2017, Bulut)

İkimizin Sırrı (2021, Alp Karahun)

Aşk Taktikleri (Netflix, 2022)