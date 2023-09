Safir dizisi Ateş kimdir? İlhan Şen aslen nereli?

Safir dizisi Ateş kimdir gibi soruların yoğun bir şekilde sorulmaya başlandığı bu dönemde Ateş karakterine can veren kişinin kim olduğu merak ediliyor. İlhan Şen ismiyle tanıdığımız ünlü oyuncu Safir dizisinin en merak edilen oyuncularından biri haline geldi! Detayları gelin birlikte inceleyelim!

SAFİR DİZİSİ ATEŞ KİMDİR? ASLEN NERELİ? NE YAPMAKTADIR?

İlhan Şen, 19 Aralık 1987'de doğmuştur. Türk oyuncu ve eski modeldir. 2008 yılında Best Model of Turkey yarışmasında finalist oldu ve ertesi yıl yarışmaya tekrar katılarak yarışmayı kazandı. Aynı yıl Best Model of Europe ödülünü de aldı. Eğitimini Pertevniyal Lisesi'nde tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Ayrıca İtalya'da çeşitli markaların podyumlarında yürüdü. Perspektif adlı kısa filmle oyunculuğa ilk adımını attı. Aşk Mantık İntikam dizisiyle tanındı. İlhan Şen, Şahin Tepesi dizisinde Mete karakterini canlandırdı. 2008 yılında Best Model of Turkey yarışmasında finalist oldu ve En İyi Mayo Modeli seçildi. 2009 yılında Türkiye'nin En İyi Modeli seçildi. Daha sonra Bulgaristan'da düzenlenen Dünyanın En İyi Modeli yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve Avrupa'nın En İyi Modeli unvanını aldı.

İLHAN ŞEN KİMDİR? NE YAPMAKTADIR? NEDEN ÜNLÜ?

Bir süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk eğitimi alan Şen, Şahin Tepesi dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de Erman Façalı karakterini canlandıran İlhan Şen, 1.89 boyunda, 82 kiloda ve Yay burcudur. Son rolünde ise 'Ramo' dizisinde Cengiz'in oğlunu canlandırdı. İlhan Şen dizide Sibel'in kardeşi Neco karakterini canlandırmakta olup, öngörülemeyen eylemleri olan gizemli bir karakterdir. Karanlık bir ruha sahiptir ve babasının gücünün ve zenginliğinin bir gün kendisine ait olacağını bilerek rahat bir şekilde yaşamıştır. Ancak onun rahatlığı tüm ailesini uçurumun kenarına itecektir. Bu tarz birçok dizi ve filmde oynayan ünlü oyuncunun kariyer yolculuğuna Safir dizisi de artık eklendi. Devam eden kariyer yolcuğunda geçmişine neler eklenecek gelecekte hep birlikte göreceğiz.