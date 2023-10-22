Türk futbol hakemleri arasında uzun yıllardır adından sıkça söz ettiren isimlerden biri olan Tarık Ongun, Bahattin Duran ile birlikte Cüneyt Çakır'ın ekibinde yer alarak önemli maçlarda görev yapmıştır. Şimdi gelin, Tarık Ongun kimdir? Hakem Tarık Ongun kaç yaşında? daha fazla bilgi edinelim.

TARIK ONGUN KİMDİR?

Hakem Tarık Ongun, 3 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğretim eğitimini tamamladıktan sonra, 1983 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi'ne kaydoldu ve 1990 yılında başarıyla mezun oldu. Gençlik yıllarında, öğrencilik döneminde kaleci pozisyonunda futbol oynayarak sporla iç içe bir gençlik geçirdi. Eğitim hayatına devam eden Tarık Ongun, 1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ayrıca, Koç Üniversitesi'nde 1998-1999 sezonunda yüksek lisans eğitimi alarak Executive MBA derecesi aldı.

TARIK ONGUN BAŞKA İŞLE MEŞGUL MÜ?

Tarık Ongun Ekim 1994'ten Ağustos 2005'e kadar, Otoyol IVEC'de çalıştı. Daha sonra, Ağustos 2005'ten Kasım 2007'ye kadar MEDLINE Acil Sağlık Hizmetleri Satış Direktörü olarak görev yaptı. Kasım 2007'den itibaren SOYAK YAPI A.Ş.'de çalışmaya başladı. Koç Grubu bünyesinde satış ve pazarlama alanında profesyonel kariyerine başlayan Tarık Ongun, 2007 yılından bu yana Soyak Yapı'da satış ve pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Hakem Tarık Ongun üç kıtada ve 35'ten fazla ülkede 300'den fazla futbol maçı yönetti. Ayrıca İstanbul bölgesinde profesyonel hakem olarak Süper Lig'de Hakem Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. Hakem Tarık Ongun, 2010 yılından 2022 yılına kadar, Bahattin Duran ile birlikte hakem Cüneyt Çakır ile takımın bir parçası oldu.

HAKEMLİK HAYATI DEVAM EDİYOR MU?

FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun 2010 yılından 2022 Haziran ayına kadar hakem Cüneyt Çakır'la birlikte çalışmaktaydı. 2022 yılının Haziran ayında yazılı bir açıklama yaparak, "Bugün itibariyle Türkiye'deki hakem kariyerimizi sona erdiriyoruz, ve bu yolculukta bizi destekleyen herkese yürekten şükranlarımızı sunuyoruz.'' dedi ve Türkiye'deki hakemlik kariyerlerini noktaladı.