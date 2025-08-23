Zaur Mükerrem kimdir? Prof. Dr. Zaur Mükerrem hayatını kaybetti

Akademisyen ve belgesel yönetmeni Prof. Dr. Zaur Mükerrem 87 yaşında hayatını kaybetti. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde uzun yıllar görev yapan Mükerrem, sinema ve belgesel alanındaki çalışmalarıyla tanınıyordu.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel yayımladığı mesajda, Mükerrem’e Allah’tan rahmet, ailesine ve öğrencilerine başsağlığı diledi. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç ise, Mükerrem’in akademiye katkılarının unutulmayacağını vurguladı.

ZAUR MÜKERREM KİMDİR?

1938 yılında dünyaya gelen Zaur Mükerrem, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde akademik kariyerini sürdürdü. Belgesel yönetmenliği alanında eserler verdi, iletişim ve medya üzerine pek çok öğrenci yetiştirdi. Emekliliğine kadar üniversite bünyesinde görev yapan Mükerrem, Türk belgesel sinemasına katkılarıyla anıldı.

Mükerrem için 25 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00’da fakülte önünde anma töreni düzenlenecek, ardından cenazesi defnedilecek.