30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ‘’Belgesel Film Yarışması’’ finalistleri belirlendi

Belgesel Film Yarışması’nda 8 film, Altın Koza Ödülleri için jüri karşısına çıkmaya hak kazandı.

BELGESEL FİLM YARIŞMASI’NDA 8 FİLM YARIŞACAK

İki kategoride Altın Koza Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı Belgesel Film Yarışması’na bu yıl 59 yapım başvurdu. ‘’En İyi Belgesel Ödülü’’ ve ‘’Jüri Özel Ödülü’’ kategorilerinde yarışacak belgesel filmler; yönetmen ve akademisyen Dr. Musa Ak; yönetmen, yapımcı ve yazar Dr.Nafiseh Laleh; yönetmen, senarist Rena Lusin Bitmez ’den oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlendi.



Ersin Erçin’in yönetmenliğindeki ‘’Aladağ ‘Bir Yürek Yangını’’ , Vahit Sarıtaş’ın yönetmenliğindeki, ‘’Flaneuse’’ , Tuba Deniz’in yönetmenliğindeki ‘’Hayal Eyler Gönül Geçmiş Zaman’’ , Ömer Safa Umar’ın yönetmenliğindeki ‘’Heartbeat of Tribal Galaxy’’ , Berfi Dicle Öğüt’ün yönetmenliğindeki ‘’İki Nehir Arasında’’ , Gökmen Ulu’nun yönetmenliğindeki ‘’Komünist Osman’’ , Kerem Soyyılmaz’ın yönetmenliğindeki ‘’Rodakis’i Ararken’’ ve İsmet Arasan'ın yönetmenliğindeki ‘’Balkanların Türkçe Hafızası’’ filmleri Adana’da seyirci karşısına çıkarak yarışma heyecanı yaşayacak.



‘’En İyi Belgesel Ödülü”nün 100 bin TL olduğu festivalde tüm yarışma kategorilerinde toplam 1 milyon 285 bin TL ödül dağıtılacak.