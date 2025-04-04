38 yıllık özlemin tuvale yansıması: "Musto: Aidiyet Katmanları" sergisi açıldı

Ankara’da, ressam Mustafa Cemal Yıldırım’ın "Musto: Aidiyet Katmanları" adlı sergisi ziyarete açıldı. Sanatçının 38 yıllık hasretini ve toplumsal mesajlarını yansıttığı eserler, Taşizm Akımı'nın izlerini taşıyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
38 yıllık özlemin tuvale yansıması: "Musto: Aidiyet Katmanları" sergisi açıldı
Yayınlanma:

Mustafa Cemal Yıldırım, okutulmayan kız çocuklarına ithaf ettiği sergisini, uzun yıllar süren birikim ve özleminin sanatsal bir yansıması olarak tanımlıyor.

Sanatçı serginin anlamını şu sözlerle ifade etti:
"Öncelikle 38 yıldır uzağım... 38 yıllık hasretimin kara kutusu... Bu kara kutunun içinde bir kurtuluş savaşımız var. Diğer yanda okutulmayan kız çocuklarımız var. Bu da benim kara kutumda vermek istediğim önemli bir mesaj..."

Sanatseverler, Musto: Aidiyet Katmanları sergisini 3-27 Nisan tarihleri arasında Ankara Ulus'taki CerModern Sanat Galerisi’nde ziyaret edebilecek. Sergi, sanatçının geçmiş ve bugün arasında kurduğu aidiyet bağlarını taşizm akımının etkileriyle sunuyor.

Sergi yöneticisi Ümit Yaşar Gözüm, etkinliğin yalnızca bir sergi olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:
"Aidiyet Katmanları, Türkiye’de taşizm üzerine yapılmış ilk retrospektif sergiler dizisini içeren kapsamlı bir sanat etkinliği."

Sanatseverleri hem estetik hem de toplumsal farkındalık açısından etkileyen sergi, sanatta aidiyet ve kimlik temalarına dair önemli bir tartışma zemini sunuyor.

ABD ekonomisinde kriz derinleşiyor: Finans balonları patladı!ABD ekonomisinde kriz derinleşiyor: Finans balonları patladı!Ekonomi
Uzmanından kritik uyarı: Tavuk döner tüketirken bunlara dikkat edin!Uzmanından kritik uyarı: Tavuk döner tüketirken bunlara dikkat edin!Sağlık

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

sanat galerisi ankara
Günün Manşetleri
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza
Tavuk döner tüketirken bunlara dikkat edin!
Murat Demirbaş’tan iktidar ve muhalefete uyarı!
Nisan ayı kira artış oranı belli oldu!
Bu ürünler 81 ilde yasaklandı
Ulusal Kanal’a iki ödül birden!
Havalimanından arbede!
Tavuk döner yerken iki kez düşünün
"2 Nisan ticaretin zaferi oldu"
Bayram tatilinde acı bilanço
Çok Okunanlar
Sıcak havalara kanmayın, kar yağışı geri geliyor: İşte kar yağacak iller Sıcak havalara kanmayın, kar yağışı geri geliyor: İşte kar yağacak iller
Faiz oranları güncellendi! 300 bin TL’yi 1 ay vadeli yatıran ne kadar kazanacak? Faiz oranları güncellendi! 300 bin TL’yi 1 ay vadeli yatıran ne kadar kazanacak?
Altın fiyatları düşüşte: 4 Nisan 2025 altın fiyatları Altın fiyatları düşüşte: 4 Nisan 2025 altın fiyatları
Orman Bölge Müdürlüğü 8 bin 500 personel alımı yapacak Orman Bölge Müdürlüğü 8 bin 500 personel alımı yapacak
Kredi çekecekler dikkat! 500 bin TL krediye kaç TL geri ödeme? Faizler güncellendi Kredi çekecekler dikkat! 500 bin TL krediye kaç TL geri ödeme? Faizler güncellendi