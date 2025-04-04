38 yıllık özlemin tuvale yansıması: "Musto: Aidiyet Katmanları" sergisi açıldı

Mustafa Cemal Yıldırım, okutulmayan kız çocuklarına ithaf ettiği sergisini, uzun yıllar süren birikim ve özleminin sanatsal bir yansıması olarak tanımlıyor.

Sanatçı serginin anlamını şu sözlerle ifade etti:

"Öncelikle 38 yıldır uzağım... 38 yıllık hasretimin kara kutusu... Bu kara kutunun içinde bir kurtuluş savaşımız var. Diğer yanda okutulmayan kız çocuklarımız var. Bu da benim kara kutumda vermek istediğim önemli bir mesaj..."

Sanatseverler, Musto: Aidiyet Katmanları sergisini 3-27 Nisan tarihleri arasında Ankara Ulus'taki CerModern Sanat Galerisi’nde ziyaret edebilecek. Sergi, sanatçının geçmiş ve bugün arasında kurduğu aidiyet bağlarını taşizm akımının etkileriyle sunuyor.

Sergi yöneticisi Ümit Yaşar Gözüm, etkinliğin yalnızca bir sergi olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Aidiyet Katmanları, Türkiye’de taşizm üzerine yapılmış ilk retrospektif sergiler dizisini içeren kapsamlı bir sanat etkinliği."

Sanatseverleri hem estetik hem de toplumsal farkındalık açısından etkileyen sergi, sanatta aidiyet ve kimlik temalarına dair önemli bir tartışma zemini sunuyor.