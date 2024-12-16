Ankara’da Bollywood rüzgarı esti

Bollywood’un ödüllü filmi Zindagi Na Milegi Dobara, Hindistan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen özel etkinlikte Türk izleyicilerle buluştu. Diplomasi ve sanatın bir araya geldiği gecede, kültürler arası bağlar güçlendirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ankara’da Bollywood rüzgarı esti
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Hindistan’ın Ankara Büyükelçiliği, kamu diplomasisi etkinlikleri kapsamında Bollywood’un ödüllü filmi Zindagi Na Milegi Dobara (Hayat sadece bir kere yaşanır) filminin gösterimini gerçekleştirdi. Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, diplomasi ve sanat dünyasından geniş bir katılımla dikkat çekti.

DİPLOMATLAR VE SANATSEVERLER BİR ARAYA GELDİ

Film gösterimine, gazeteciler, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. İzleyiciler, Bollywood’un en sevilen yapımlarından biri olan bu filmle Hint kültürünün renkli dünyasına yolculuk yaptı.

Etkinlikte davetlileri karşılayan Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Muktesh Pardeshi, Hint sinemasının sadece eğlence değil, aynı zamanda kültürel etkileşim için güçlü bir araç olduğunu belirtti. Pardeshi, Bollywood’un uzun yıllardır dünya ile etkili bir bağ kurduğunu ve bu tür etkinliklerin iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirdiğini ifade etti.

HAYATI KUCAKLAYAN BİR MESAJ

Gösterimi yapılan Zindagi Na Milegi Dobara, izleyicilere hayatı korkusuzca kucaklamanın ve pişmanlık duymadan yaşamayı öğrenmenin önemini anlatıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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