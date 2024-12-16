"Kararlı, umutlu, iyimser..." Mücadele arkadaşları Turhan Özlü'yü anlattı

Yıllarca mücadelesine tanıklık ettiler. Her göreve koşarak talip olduğunu anlattılar.



FERİT İLSEVER: OLMAZ DİYE BİR ŞEY YOK HER ŞEYE UMUTLA BAKAR. PARTİLİ MÜCADELE DİSPİLKİNLİ MÜCADELE ANLYIŞINI ONDAN ALDIĞIMIZ GÜÇLE YAŞATACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ.

Mücadele arkadaşları fedakarlığı ve çalışkanlığıyla tanıdıkları Turhan Özlü'nün bıraktığı mirası yaşatacaklarına söz verdi.



"DAŞAR KARADAĞ: MALI MÜLKÜ YOKTU. OLANI ZATEN PARTİSİNE BAĞIŞLAMIŞTI. TURAN ÖZLÜ DEMEK PARTİ DEMEKTİR. PARTİLİ MÜCADELENİN SİMGESİ DEMEKTİR TURAN ÖZLÜ."

Turhan Özlü verdiği mücadelede işçinin, emekçinin sesine de ses olmuştu.



"İŞÇİ SINIFI MÜCADELESİNE TURAN ÖZLÜ BU PARTİDE EN ÇOK EMEK VERENLERDEN BİRİDİR."

CÜNEYT AKALIN: TUĞLA TUĞLA PARTİYİ ÖRENLERDENDİ O ÇOK ÖNEMLİ. KARARLI BİR ARAKDAŞIMIZDI HİÇBİR GÜÇLÜKTEN YILMAZDI.





Özlü'nün her zaman umut saçtığına dikkat çeken arkadaşları bu özelliğiyle örnek olduğunu paylaştı.



KARARLILIK VE İYİMSERLİĞİ HER ZAMAN BİRLEŞTİREREK ZORLU GÖREVLERİN ÜSTESİNDEN GELEN BİR ÖNDERLİK TARZINA SAHİPTİ.

İBRAHİM OKAN ÖZKAN: HER ZAMAN GÜLER YÜZÜYLE HATIRLIYORUZ. HER ZAMAN YÜZÜ GÜLERDİ. SOMURTTUĞUNU KİMSE GÖRMEMİŞTİR. İŞTE BİZ BÖYLE BİR DEVRİMCİYİ VATAN TOPRAĞINA VERDİK.

TURAN ÖZLÜ: AY IŞIĞI ALTINDA KAĞNILAR GİDİYORDU KAĞNILAR AKŞEHİR ÜSTÜNDEN AFYON'A DOĞRU.