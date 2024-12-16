"Kararlı, umutlu, iyimser..." Mücadele arkadaşları Turhan Özlü'yü anlattı
Fedakarlığı ve çalışkanlığıyla tanıdıkları bir mücadele neferi olan Turhan Özlü'yü arkadaşları anlattı. Özlü'nün her göreve koştuğunu vurgulayan Vatan Partili arkadaşları bıraktığı mirası yaşatacaklarını söyledi.
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Yıllarca mücadelesine tanıklık ettiler. Her göreve koşarak talip olduğunu anlattılar.
FERİT İLSEVER: OLMAZ DİYE BİR ŞEY YOK HER ŞEYE UMUTLA BAKAR. PARTİLİ MÜCADELE DİSPİLKİNLİ MÜCADELE ANLYIŞINI ONDAN ALDIĞIMIZ GÜÇLE YAŞATACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ.
Mücadele arkadaşları fedakarlığı ve çalışkanlığıyla tanıdıkları Turhan Özlü'nün bıraktığı mirası yaşatacaklarına söz verdi.
"DAŞAR KARADAĞ: MALI MÜLKÜ YOKTU. OLANI ZATEN PARTİSİNE BAĞIŞLAMIŞTI. TURAN ÖZLÜ DEMEK PARTİ DEMEKTİR. PARTİLİ MÜCADELENİN SİMGESİ DEMEKTİR TURAN ÖZLÜ."
Turhan Özlü verdiği mücadelede işçinin, emekçinin sesine de ses olmuştu.
"İŞÇİ SINIFI MÜCADELESİNE TURAN ÖZLÜ BU PARTİDE EN ÇOK EMEK VERENLERDEN BİRİDİR."
CÜNEYT AKALIN: TUĞLA TUĞLA PARTİYİ ÖRENLERDENDİ O ÇOK ÖNEMLİ. KARARLI BİR ARAKDAŞIMIZDI HİÇBİR GÜÇLÜKTEN YILMAZDI.
Özlü'nün her zaman umut saçtığına dikkat çeken arkadaşları bu özelliğiyle örnek olduğunu paylaştı.