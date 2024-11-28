Atatürk’ün son balo anı izleyicileri duygulandırdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Dansları Bölümü tarafından sahnelenen “Ata’yla Son Dans” gösterisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatına ve devrimlerine ışık tutarak izleyicileri duygulandırdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Atatürk’ün son balo anı izleyicileri duygulandırdı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Ata’yla Son Dans” adlı gösteri, Atatürk’ün devrimlerini ve mücadelesini unutulmaz bir şekilde sahneye taşıdı. Etkinlik, Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Dansları Bölümü tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Dansları Bölümü tarafından düzenlenen gösteriye, Muğlalı vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’ni dolduran izleyiciler, gösterinin sonunda dakikalarca ayakta alkışladı.

“BİZİM DE MÜKEMMEL RAKSIMIZ VAR”

Gösterinin en dikkat çekici anlarından biri, Atatürk’ün vefatından sekiz ay önce 1938 yılında Bursa’da katıldığı son baloda gerçekleştirdiği Vals ve Zeybek danslarının canlandırılmasıydı. Bu özel an, izleyicileri derinden etkileyerek, Atatürk’ün sözlerinin ve dansının gücünü tekrar hatırlattı. Atatürk’ün “Artık Avrupalılara bizim de mükemmel raksımız var diyebiliriz ve bu oyunu salonlarımızda müsamerelerimizde oynayabiliriz. Zeybek dansı her sosyal salonda, kadınla beraber oynanabilir ve oynanmalıdır" şeklindeki ifadeleri, sahnede izleyicilere bir kez daha yaşatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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