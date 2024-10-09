Aydınlık halk korosu yeniden başlıyor

Ayakları Türkiye toprağına basan, notasında vatan, sözlerinde emek olan Aydınlık Halk Korosu tekrar başlıyor.



1970’li yıllarda 1 Mayıs Marşı’nın söz yazarı ve bestecisi Sarper Özsan’ın liderliğinde başlayan ve Türkiye’ye damgasını vuran Koro, Besteci ve Kompozitör Ekrem Ataer öncülüğünde toplanacak.



Marşlarla, türkülerle, emekten ve emekçiden yana Türkiye’nin bütün resimlerini sözleriyle çizecek olan koroya 7’den 70’e herkes katılabiliyor.

13 Ekim’de İstanbul Fatih’te bulunan Tamer Levent Sahnesinde saat 11.00’de başlayacak olan koroya, katılımlar ücretsiz.

