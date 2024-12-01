"Bekilli Taşlarında Gizli Tarih", Denizli’de görücüye çıktı

Göktürk harfleri ile yazılmış yazıtlar ve Türk boylarına ait kaya resimleri, Turan Bahadır Sergi Salonu’nda yoğun ilgi gördü.

Denizli’de yapılan arkeolojik incelemelerde, tarihin derinliklerinden günümüze ulaşan eserler dijital ortama aktarıldı ve 78 kaya resminin çizimi hazırlandı. Sergide yer alan Göktürk alfabeli yazıtlar ve şamanik tasvirler, Anadolu'daki Türk varlığına dair önemli ipuçları sunuyor.

Şıracı, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Göktürk alfabesiyle yazılmış yazıtlar, Türklerin 1071’den çok daha önce Anadolu topraklarında bulunduğunu gösteriyor. Sergimiz, Türk boylarına ait eserlerin zenginliğini bir kez daha gözler önüne seriyor."

Sanatseverlerden tam not alan sergi, 5 Aralık Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.