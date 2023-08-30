Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Gaziantep mozaik yarışması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) iştiraklerinden Gazikültür A.Ş. tarafından Cumhuriyet’in 100’üncü yılında ödüllü “Gaziantep Mozaik Yarışması” düzenlenecek.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Gaziantep mozaik yarışması
Son Güncelleme:

Sanat ve kültürel etkinliklerin gelişmesine katkı sağlayacak yarışma ulusal çapta ve tek aşamalı olacak. 26-29 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak yarışmaya katılacak eserler sadece doğal taş (mermer), sadece cam veya taş ve cam karışık olarak yapılabilecek.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Gaziantep mozaik yarışması - Resim : 1


BİRİNCİYE 20 BİN, İKİNCİYE 15 BİN, ÜÇÜNCÜYE 10 BİN TL ÖDÜL VERİLECEK

Son başvuru tarihinin 30 Eylül olan yarışma, serbest konulu olacak. Eserlerde dereceye giren yarışmacılardan birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye 10 bin TL ödül verilecek, dört adet mansiyon ödülü ise 5 bin TL olacak. Her sanatçının en fazla üç eserle katılacağı yarışmaya başvuran kişinin 18 yaşını doldurmuş olması şartı aranacak. Yarışmaya katılan eserler, daha önce hiçbir yarışmada yer almamış olacak.

Yarışmaya katılmak isteyen mozaik sanatçıları https://www.gazikulturas.com/cumhuriyetin-100-yilinda-gaziantep-mozaik-yarismasi web adresinde bulunan katılım formunu doldurarak başvurabilecek.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Gaziantep mozaik yarışması - Resim : 2

30 Ağustos Zaferi tüm yurtta kutlandı! 101 yıllık bağımsızlık destanı30 Ağustos Zaferi tüm yurtta kutlandı! 101 yıllık bağımsızlık destanıGündem
# Gaziantep # cumhuriyet # mozaik # yarışma
Çok Okunanlar
Galatasaray gruplara ismini yazdırdı!
Galatasaray gruplara ismini yazdırdı!
Orduya kaynak yaratmak için bu yola başvurdular
Orduya kaynak yaratmak için bu yola başvurdular
Perinçek'ten 30 Ağustos mesajı!
Perinçek'ten 30 Ağustos mesajı!
Bolu'da silahlı kavga!
Bolu'da silahlı kavga!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı!
Öne Çıkanlar Türkiye Ekonomisi Çöktü mü? IMF’nin Ziyareti ve Halkın Tepkisi! | Mehmet Emir Aksoy | Ulusal Kanal Türkiye Ekonomisi Çöktü mü? IMF’nin Ziyareti ve Halkın Tepkisi! | Mehmet Emir Aksoy | Ulusal Kanal Beşiktaş'ın Davidson Sanchez transferine Rennes engeli! Beşiktaş'ın Davidson Sanchez transferine Rennes engeli!