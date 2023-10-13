Denizli'de 6. Kitap Fuarı Başladı
Denizli'de 6. Kitap Fuarı kapılarını yoğun bir katılımla açtı. 10 gün boyunca yüzlerce yazar ve yayınevi kitapseverlerle buluşacak.
Denizli'de 6. Kitap Fuarı törenle kapılarını açtı. 7'den 70'e herkes fuara büyük ilgi gösterdi. Fuara yüzlerce kitapevi ve yazar katıldı. Etkinlik kapsamında yazarların imza günleri ve söyleşileri de olacak. 22 Ekim'e kadar açık kalacak fuar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
# Denizli # denizli # denizli kitap fuar