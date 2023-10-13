Denizli'de 6. Kitap Fuarı Başladı

Denizli'de 6. Kitap Fuarı törenle kapılarını açtı. 7'den 70'e herkes fuara büyük ilgi gösterdi. Fuara yüzlerce kitapevi ve yazar katıldı. Etkinlik kapsamında yazarların imza günleri ve söyleşileri de olacak. 22 Ekim'e kadar açık kalacak fuar 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.