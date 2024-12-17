Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Antalya'daki bir hastanede tedavisi süren 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Ferdi Tayfur'un aynı zamanda yeğeni olan basın danışmanı Şirin Gözalıcı, Tayfur'un ameliyat edildiğini ve operasyonun başarılı geçtiğini bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
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Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde önceki gün rahatsızlanmış ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Tayfur, daha sonra Muğla'daki başka özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 79 yaşındaki sanatçının, 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.

FERDİ TAYFUR'UN SAĞLIK DURUMUNDA YENİ GELİŞME

Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine ambulans uçakla Antalya'ya sevk edilen sanatçının, Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Ferdi Tayfur'un aynı zamanda yeğeni olan basın danışmanı Şirin Gözalıcı'dan Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gözalıcı, Tayfur'un ameliyat edildiğini ve operasyonun başarılı geçtiğini bildirdi.

Şirin Gözalıcı, "Ferdi Tayfur'un ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edecektir. Daha sonra sizleri bilgilendireceğiz." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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