İstanbuldaki ücretsiz sergiler! Sanatın kalbindeki ücretsiz sergileri keşfe çıkın!

İstanbul, sanat ve kültürün kalbinin attığı bir şehir! Bu büyüleyici şehir, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere her türden sanat ve kültür etkinliği sunuyor. Birçok ücretsiz sergi ve galeri, şehrin zengin mirasını keşfetmek isteyen herkese açık. O halde buyurun İstanbuldaki ücretsiz sergileri gezmeye!

İSTANBULDAKİ ÜCRETSİZ SERGİLER!

1. "Bilmesen Ne Olur?" sergisi, Gülden Ataman, Rana Kelleci ve Ayşegül Yapar'ın ortak sergisi, bilinmezliklerle başa çıkma yollarını araştıran yolları bir araya getiriyor.

2. "Lozan 1923/ Yüzyıl Önceki Başlangıç” sergisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Demokrasi Yüzyılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecindeki en önemli aşamalardan biri olan Lozan Barış Konferansı sürecine odaklanan "Lozan 1923/ Yüzyıl Önceki Başlangıç” sergisi 30 Ekim'e kadar Casa Botter'de sanatseverlerle buluşuyor.

3. İstanbuldaki ücretsiz sergilerde 3. sırada "Koleksiyondan II" sergisi; gallery 11.17'nin ev sahipliği yaptığı sergi, sanatin evrensel önemini ve sanatçının yüceliğini her zaman vurgulayan Gallery 11.17'nin özel bir sunumu olarak karşımıza çıkıyor.

4. "Yaşasın Cumhuriyet: Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adimları" sergisi; Eminönü'ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 15 yılının ruhunu yansıtirken, Kurtuluş Savaşı'nın ardından siyasi bağımsızlığını kazanan bir ülkenin ekonomik olarak yeniden ayağa kalkışının ilk adımlarını anlatıyor.

5. Rönesans Rüyaları sergisi; Refik Anadol. AKM tiyatro salonu,Fuaye. Refik Anadol'un Rönesans eserlerini yapay zeka ile yorumladığı "Rönesans Rüyaları" eseri, dönemin yaratıcılık tarihini yeni bir bakış açısıyla anlamamızı sağlayan bir yapay zeka veri heykeli olarak öne çıkıyor.

6. Pop Art İstanbul sergisi; Andy Warhol. AKM Türk Telekom Opera salonunda. Warhol, sanatın sadece galerilerde sergilenen soyut resimlerden ibaret olmadığını, günlük hayatın içinde de bulunabileceğini savunuyordu. Bu nedenle, popüler kültürün ikonik figürlerini ve nesnelerini sanat eserlerine dönüştürdü.

7.Kendime Ulaşacağım Ama Hangi Yoldan? sergisi; Cem Güventürk.(rezervasyon gerekli).Hope Alkazar. “İnsan, modern dünya içinde çeşitli yollar üzerinden arzularına, hedeflerine, tutkularına kısacası özünde otantik kendine ulaşmaya çalışır. Bunu bazen bir yoga matında rahatlamaya çalışırken, bazen bir metro istasyonunda beklerken, bazen boş bir duvara bakarken ama en çok da kendini yakaladığı o mikro şaşkınlık anlarında fark eder ve yakalamaya çalışır ve bazen de bırakır.'

8.Eskizden Piksele Digital Sanat sergisi; Grand Pera. Anadolu'nun zengin tarihî ve kültürel mirası, dijital sanatın yaratıcı gücüyle yeniden yorumlanıyor. Geleneksel desenler, motifler ve hikayeler, dijital teknolojinin sonsuz olanakları sayesinde yepyeni bir boyut kazanıyor. Bu sentez, geçmişten geleceğe köprüler kurarak, geleneksel mirası korumanın ve yeni nesilleri sanatın büyülü dünyasıyla buluşturmanın eşsiz bir yolunu sunuyor.

9. Funk Your Funk sergisi; Jakup Ferri. Ferda Art Platform. Sanatçının eskiz defterinden doğan hikâyeler, Arnavut kadın zanaatkârların ellerinde dokuma ve nakış eserlerine dönüşüyor. Sergide, sanatçının tekstil ve nakış işlerinin yanı sıra tuval üzerine yağlı boya ve el dokuması halı eserleri de yer alıyor.

10. 'Görülmemiş Eserleriyle Füreya Koral' sergisi; Maçka Sanat Galerisi. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak düzenlenen "Görülmemiş Eserleriyle Füreya" sergisiyle Maçka Sanat Galerisi, uzun bir aradan sonra tekrar Füreya Koral'ın sanatını sanatseverlerle buluşturuyor.

11. 'Tarayan' kişisel dergi; Barış Göktürk .Güç ve kontrol odaklı bir taramanın, resim ve resimsel beden anlayışına yansıdığı “Scanner/Tarayan” sergisi, Göktürk’ün insanın varlığının ve kapasitesinin otorite tarafından sınırlandırıldığı bir dünya zamanına bir not olarak izleyici karşısına çıkıyor.

12. 'Boyacı .' Yağız Özgen. Sanatorium. Sanatçının, nesneler ve göstergeler arasındaki karmaşık ilişkileri zaman boyutuyla birlikte ele alan sanat pratiği, performatif bir yerleştirme olarak sergileniyor.

13. 'Arada.' Tohane-i Amire . Coşar Kulaksız'ın "ARADA" başlıklı kişisel sergisi, 15 Ekim'e kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi Tophane-i Amire'de sergileniyor Sergi, sanatçının dünyanın farklı ülkelerinde çektiği fotoğraflardan oluşuyor ve insanın arada kalmışlık duygusunu yansıtıyor.

14. 'Başka Kayda Rastlanmadı.' Salt Galata. Reşad Ekrem Koçu'nun (1905-1975) ömrünün büyük kısmını adadığı İstanbul Ansiklopedisi'nin yayımlanmamış bölümleri, bir sergiyle gün yüzüne çıkıyor.

15. İstanbuldaki ücretsiz sergilerde son sıramızda 'Geçmiş Bugündür.'sergisi var.

Türkiye'nin ilk dijital müzesi ve insan hakları arşivi Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi, 12 Eylül Darbesi'ne dair en kapsamlı sergisidir.

Sizde İstanbuldaki ücretsiz sergilere misafir olup, geçmişe,geleceğe ve sanata bir bakış atabilirsiniz. İyi seyirler!