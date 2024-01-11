BİM'de Yarın Dev İndirim Başlıyor! Set Üstü Ocak ve Isıtıcı Geliyor! Hangi Ürünler İndirimli Olacak?
BİM ve benzeri marketlerde her gün çok sayıda ürün indirimli bir şekilde tüketicilerle buluşuyor. Aktüel ürünleri ile çeşitli ürün yelpazesinde hizmet veren BİM'de 12 Ocak'ta çok sayıda ürün indirime girecek.
Marketler rekabeti koruyabilmek adına müşterilerini çekebilecekleri çok sayıda indirim yapmaya devam ediyor. BİM marketlerde uygulanmaya başlanan aktüel ürün indirimleri sayesinde dar gelirli ailelerinde ulaşabildiği çok sayıda ürün gelen indirimler sayesinde tüketicilere ulaşmaktadır. BİM'de 12 Ocak 2024'te başlayacak indirimler hangi ürünleri etkilemektedir?
BİM'DE ÇOK SAYIDA ÜRÜNDE İNDİRİMLER YARIN BAŞLAYACAK!
BİM marketlerde uygulanacak indirimler vatandaşlar tarafından büyük merakla izlenmeye devam ediliyor. Bu indirimler kimi zaman teknolojik cihazlarda kimi zamansa evde oldukça işlevsel kullanılabilecek aletlerde ortaya çıkıyor. Peki hangi ürünler indirimde olacak?
- Kumtel Set Üstü Ocak 1999,00 TL
- Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahvesi Makinesi 949,00 TL
- Polosmart Ses ve Görüntü Aktarma Cihazı 219,00 TL
- Polosmart Soundar 499,00 TL
- Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629,00 TL
- Kumtel Fanlı Isıtıcı 349,00 TL
- Denni 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.199,00 TL
- Balıkçılık ürünleri
- Mozart 30x40 cm Tuval 59,00 TL
- Mozart 25x35 cm Tuval 49,00 TL
- 6'lı Mozart Akrilik Boya 32,50 TL
- 3'lü Fırça Seti 29,50 TL
- Çelik tencere ürünlerde tek fiyat 229,00 TL
- Çift ve Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 155,00 TL ve 115,00 TL