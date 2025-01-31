Aras Bulut İynemli'nin acı günü: En yakınını kaybetti

Oyuncu kardeşler Aras Bulut ve Orçun İynemli’nin 76 yaşındaki babası Cengiz İynemli, yaşamını yitirdi. Aile tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merhum Ali İynemli ve merhume İsmet İynemli'nin oğlu, Atilla, Osman ve Yavuz’un kardeşi, Sevtap Daner İynemli'nin değerli eşi, Orçun, Yeşim ve Aras Bulut'un sevgili babaları, Tuğra ve Ada’nın kıymetli dedesi Cengiz İynemli, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur."

Cengiz İynemli’nin cenaze namazı, 31 Ocak Cuma günü ikindi namazını müteakiben Kilyos Camiinde kılınacak ve ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecektir.