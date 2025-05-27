Bahar 48.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Bahar dizisi son bölüm izle

Öte yandan nikah masasında Bahar ile şahit konumunda yer alan Evren’in “Seninle masanın bu tarafında da buluşmak varmış” sözleri geçmişin yaralarını yeniden hatırlatıyor. Timur’un Amerika’ya gidecek olması dikkat çekerken; haber bülteninde bahsi geçen uçak kazası ise büyük merak konusu oluyor.

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