Bahar 48.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Bahar dizisi son bölüm izle

Bahar operatör doktor olmasının sevincini ve haklı gururunu yaşarken, hem Çağla’nın evlilik teklifine “Evet” demesi hem de Gülçiçek ve Reha’nın düğünü mutlulukların çoğalacağının ilk sinyallerini veriyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bahar 48.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Bahar dizisi son bölüm izle
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 Öte yandan nikah masasında Bahar ile şahit konumunda yer alan Evren’in “Seninle masanın bu tarafında da buluşmak varmış” sözleri geçmişin yaralarını yeniden hatırlatıyor. Timur’un Amerika’ya gidecek olması dikkat çekerken; haber bülteninde bahsi geçen uçak kazası ise büyük merak konusu oluyor.

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