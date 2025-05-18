Bir dizi daha ekranlara veda ediyor!

Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar İstanbul dizisi için final kararı verildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bir dizi daha ekranlara veda ediyor!
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 Yayın sezonunun sonuna yaklaşılırken, ekranlardaki birçok yapım için "devam mı, final mi?" süreci netleşmeye başladı.

TRT 1’de cuma akşamları izleyiciyle buluşan dizinin, 16. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, dönem atmosferiyle dikkat çeken yapım reytinglerde beklentiyi karşılayamayınca final kararı alındı.

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