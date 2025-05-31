Can Borcu 22.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Can Borcu son bölüm izle

Ferit, Yasemin'e olan takıntılı aşkında önündeki son engeli kaldırdığını düşünüyordur. Ama Yasemin hayatını riske atarak Ferit'in karanlık yüzünü ortaya çıkarmaya kararlıdır.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Can Borcu 22.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Can Borcu son bölüm izle
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Mehmet zekice yatığı planla Emel'i köşeye sıkıştırır ve gerçekler bir bir ortaya dökülür.Yasemin ise Mehmet'ten habersiz kendi oyununu devreye sokar. Ancak planı başta kusursuz görünse de beklenmedik bir şekilde tersine döner ve Yasemin kendini bir kâbusun tam ortasında bulur.

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