Çift Kişilik Oda 2. Bölüm izle: Çift Kişilik Oda canlı izle

Kral dairesindeki beklenmedik karşılaşması sonrası Kaan ve Nilüfer kavga eder. Nilüfer Kaan’la çalışmak istemediğini söylediğinde Sevil onu hapse attırmakla tehdit eder.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Çift Kişilik Oda 2. Bölüm izle: Çift Kişilik Oda canlı izle
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Nilüfer, zorla kral dairesinin uşağı olarak Kaan'ın hayatına girer. Nilüfer, Kaan'ın emirleri ve Sevil'in tehditleri arasında kalır. Bir yandan Kaan'ın sert tavırlarına rağmen ona karşı beklenmedik bir çekim hisseder. Bu durum, Nilüfer'i tehlikeli bir oyunun parçası yapar.

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