Çift Kişilik Oda 2. Bölüm izle: Çift Kişilik Oda canlı izle
Kral dairesindeki beklenmedik karşılaşması sonrası Kaan ve Nilüfer kavga eder. Nilüfer Kaan’la çalışmak istemediğini söylediğinde Sevil onu hapse attırmakla tehdit eder.
Yayınlanma: Güncellenme:
Nilüfer, zorla kral dairesinin uşağı olarak Kaan'ın hayatına girer. Nilüfer, Kaan'ın emirleri ve Sevil'in tehditleri arasında kalır. Bir yandan Kaan'ın sert tavırlarına rağmen ona karşı beklenmedik bir çekim hisseder. Bu durum, Nilüfer'i tehlikeli bir oyunun parçası yapar.
CANLI İZLE: