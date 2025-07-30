Çift Kişilik Oda 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? 31 Temmuz’da neden yok, final mi yaptı?

31 TEMMUZ’DA EKRANA GELMEDİ

Perşembe akşamları NOW TV ekranlarında yayınlanan Çift Kişilik Oda, 31 Temmuz akşamı bekleyenlerini şaşırttı. Dizinin yeni bölümü yayınlanmadı, yayın akışında yer almadı.

SON BÖLÜM 17 TEMMUZ’DA YAYINLANDI

Çift Kişilik Oda dizisinin 6. bölümü 17 Temmuz 2025’te yayınlandı. 7. bölüm için ise 31 Temmuz tarihi bekleniyordu. Ancak o akşam dizi ekranlara gelmedi.

SEYİRCİLERİN AKLINA “FİNAL Mİ?” SORUSU GELDİ

Dizinin ani yokluğu sonrası sosyal medyada “erken final mi yaptı?”, “yayından kaldırıldı mı?” gibi sorular gündeme geldi. Dizinin resmi hesaplarından final açıklaması gelmedi.

REKLAM GERİ DÖNÜŞÜ BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Güney Kore dizisi King the Land’den uyarlanan yapım, yaz sezonuna iddialı başlamıştı. Ancak kulislerde, reklam gelirlerinin düşük kaldığı ve bu nedenle ara verildiği öne sürüldü.

7. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yeni bölümü 7 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00’de NOW TV ekranlarında olacak. Yani dizi final yapmadı, sadece 1 haftalık yayın arası verildi.