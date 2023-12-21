Çözüme Ortak Ol, Ulusal Kanal’a Güç Ver! 25 Aralık'a Kadar Hedef 2 Milyon TL

Çözüme Ortak olmak için öne çıkanların başında bu kez üreticiler yer aldı. Turp Üreticisi Samet Gürgel “ben de umuda ve çözüme ortak oluyorum” dedi. Uğur Mumcu’nun ağabeyi Avukat Ceyhan Mumcu da Ulusal Kanal ekranlarından çağrı yaptı.



"Çözüme Ortak Ol" kampanyasına ortaklık büyüyor. Acil olarak Ulusal Kanal'ın 25 Aralık’ta TÜRKSAT’A 2 milyon lira ödeme yapması şart.



İşçinin emekçinin yanında yer alan Ulusal Kanal’a destek üreticiden geldi.



Uğur Mumcu’nun ağabeyi Avukat Ceyhan Mumcu da kampanyaya desek veren isimlerde....Mumcu “Ulusal Gönüllülerine güveniyorum” dedi.



Mumcu, bu kampanyaya sahip çıkmanın önemli bir miras olduğunu vurguladı.



Sizde çözüme ortak olmak için 0212 245 81 81-0534 646 09 19- 0534 364 23 24 numaralarını arayarak iletişime geçebilirsiniz.