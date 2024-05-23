Ekrem İmamoğlu'nun Roma gezisi Sözcü'yü ikiye böldü

Ekrem İmamoğlu'nun Roma'ya gezi düzenleyerek gazetecileri yanında götürmesi gündem olmuştu. Günlerce tartışılan olay, Sözcü TV'de de tartışmaya neden oldu. Sözcü yazası Deniz Zeyrek, Ekrem İmamoğlu'nun gezisini eleştirmeye çalışınca bir başka Sözcü yazarı İsmail Saymaz, ona karşı geldi.

DENİZ ZEYREK VE İSMAİL SAYMAZ ARASINDA İMAMOĞLU TARTIŞMASI

Sözcü TV'de yayınlanan programda Deniz Zeyrek, İmamoğlu'nun Roma gezisi hakkında, "Ben bu tür seyahatleri çok savunmam, tasvip de etmem" ifadelerini kullandı. Zeyrek'in bu sözü üzerine İsmail Saymaz, "Bunun tasvip edilmeyecek bir yanı yok ya. Ben katılmıyorum sana" diyerek karşı çıktı.

Zeyrek'in sözünü kesen Saymaz, şöyle devam etti:

"Biz seninle gitmedik mi bu gezilere ya. Bu ayıplı bir şey değil ki. Ben bildim bileli bu geziler olur."

Zeyrek, Saymaz'ın sözleri üzerine "Anlatamadım" diyerek kendini ifade etmeye çalıştı. Buna karşılık Saymaz da, "Öyle bir anlattın ki bunu, hiç bir ayıp yok. Ben bir daha giderim diyorum. Senin gibi düşünmüyorum. Sen de daha önce katıldın, ben de katıldım. Sanki bir mazeret bildiriyormuş gibi. Ne mazeret bildireceğim." dedi.

Zeyrek ise, "Mazeret değil. Diyorum ki gönül isterdi ki diğer ülkelerde..." derken sözlerini tamamlayamadan Saymaz araya girerek şunları söyledi:

"Bak ideal olan şudur diyebilirsin. Ama sanki kötü yola düşürmüş gibi, bir haber gezisini böyle anlatmanın ne manası var?"

Zeyrek, "Sen beni dinlemiyorsun" diyerek Saymaz'a karşı geldi. Zeyrek, "Ben diyorum ki gönül isterdi ki" derken Saymaz yine araya girerek şöyle devam etti:

"Ne dediğini anlamdım ben senin. Yani, 'ben tasvip etmem'... Sen kaç defa geldin bu gezilere neyi tasvip etmiyorsun?"

Saymaz'ın bu sözleri üzerine Zeyrek, "Çarpıtıyorsun şu anda" diyerek tepki gösterdi.