Eşref Rüya 10.bölüm canlı ve kesintisiz izle: Eşref Rüya son bölüm izle

Eşref, Nusret Ağa'ya yaşaması için son bir şans verir. Nusret Ağa ise bu şansı değerlendirmeyi reddedince çatışma çıkar ve Eşref, tereddüt etmeden tek kurşunla Ağa'nın kafasına sıkar. Peki bu kurşun aynı zamanda Kadir'e verilen bir gözdağı mı?

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Eşref Rüya 10.bölüm canlı ve kesintisiz izle: Eşref Rüya son bölüm izle
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Çiğdem, Nisan'ı avcunun içinde tutmak için başka bir sebep daha bulmuşken Nisan artık herkese her şeyi anlatmaya karar vermiştir. Kendisini sırtından vuranı arayan Eşref, Kadir'le yüzleşir; ona silah çeker. Diğer yandan Eşref, sevdiği kadından uzak durması için Çiğdem'i uyarır: "İtiraf edeyim, aşık oldum!"

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