Eşref Rüya 10.bölüm canlı ve kesintisiz izle: Eşref Rüya son bölüm izle

Çiğdem, Nisan'ı avcunun içinde tutmak için başka bir sebep daha bulmuşken Nisan artık herkese her şeyi anlatmaya karar vermiştir. Kendisini sırtından vuranı arayan Eşref, Kadir'le yüzleşir; ona silah çeker. Diğer yandan Eşref, sevdiği kadından uzak durması için Çiğdem'i uyarır: "İtiraf edeyim, aşık oldum!"

CANI İZLE:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin